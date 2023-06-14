Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların açılış ve kapanış saatleri

14 Haziran 2023 tarihinde bankalar kaçta açılıyor, sorusuna yanıt arandı. Bankaların açılış ve kapanış saatleri hakkında detaylı bilgileri sizler için derledik. Şubelerle ilgili bir duyuru olmadığı sürece bankaların çalışma saatleri web sitesinden duyurulmuştur. Bankaların açılış saatleri farklılık gösterebilir, bu nedenle ilgili bankanın resmi internet sitesi veya müşteri hizmetleriyle iletişime geçmek önemlidir.

Bankalar kaçta açılıyor, sorusuna yanıt aranıyor. 14 Haziran 2023 tarihinde bankaların çalışma saatleri hakkında detaylar araştırıldı. Ancak her bankanın çalışma saatleri farklılık gösterebilir. Güncel ve kesin çalışma saatlerini öğrenmek için İş Bankası'nın resmi internet sitesini veya müşteri hizmetlerini kontrol etmeniz önemlidir. Bankaların açılış ve kapanış saatleri vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Detaylar haberimizde yer almaktadır.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir.

Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.