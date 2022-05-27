Bankalar Cumartesi açık mı? Hafta sonu bankalara açılıyor mu? - Haberler

Yapı Kredi Bankası müşterilerine bilgi vererek Şaşkınbakkal şubesinin saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacağını bildirdi. Söz konusu pilot uygulamanın yapılacağı şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek. Peki, Bankalar Cumartesi açık mı? Hafta sonu bankalara açılıyor mu?

BANKALAR CUMARTESİ AÇIK MI?

Yapı Kredi Bankası açıklama yaparak Şaşkınbakkal şubesinin saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacağını ifade etti.

Pilot uygulamanın yapılacağı şubede tüm bankacılık hizmetleri normal hafta arası gibi gerçekleşecek.

Diğer yandan cumartesi günü çalışma konusunda bazı bankaların da hazırlık içerisinde olduğu ifade ediliyor.

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