Dünya genelinde bilgisayar yazılım sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle birçok sektörde işlemler durmuş vaziyette. "Küresel siber saldırı mı" başlatıldı sorusu gündeme gelirken Türkiye'de de birçok marka arıza mesajı paylaşmaya başladı. Peki, Bankalar çöktü mü? THY, Pegasus, AJET, Qatar uçuşları iptal mi? Uçuşlar durdu, para çekilemiyor!

BANKALAR ÇÖKTÜ MÜ?

Bankacılık sektöründe de işlemler durmuş durumda. Denizbank sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli müşterilerimiz, kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?

THY'den yapılan açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığı belirtildi. Sistem arızası, havalimanlarında da aksaklıklara yol açtı. Amerikan Havayolları şirketi uçuşları durdurdu. İspanya'daki tüm havayolları kesintiden etkilendi. Alman havayolu şirketi Lufthansa, "Şu anda profil ve rezervasyon alma işlevselliği sınırlı olabilir. Bir çözüm üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı. İngiltere'nin en büyük demiryolu şirketi Govia Thameslink Railway (GTR) dört tren hattında olası iptaller konusunda uyarıda bulundu.