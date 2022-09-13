Çok sayıda vatandaş, Mobil bankacılık uygulamalarına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar Bankalar çöktü mü? Banka sistemlerinde sorun mu var? merak ediyor.

Bankalar çöktü mü? Çok sayıda vatandaş, Mobil bankacılık uygulamalarına giriş yapamadıklarını belirtti. Vatandaşlar Bankalar çöktü mü? Banka sistemlerinde sorun mu var? merak ediyor. İşte detaylar...

BANKALAR ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı bankaların mobil bankacılık sistemlerinde yaşanan hata nedeniyle ödeme sistemleri çalışmamakta. Bankalardan henüz konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ancak problemin kısa süre içinde düzeltileceği tahmin ediliyor.