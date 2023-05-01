1 Mayıs tarihinin gelmesi ile birlikte birçok kişi tarafından Bankaların durumu merak ediliyor ve internet üzerinde Bankalar bugün kapalı mı? Sorusu sık sık araştırılıyor. Peki, Bankalar bugün kapalı mı? Bankalar 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak? Bankalar İstanbul açık mı?

İşçi ve emekçiler tarafından kutlanan işçi bayramı nedeniyle gündeme Bankalar bugün kapalı mı? Sorusu geliyor. Bankaa işlem yapmak isteyen kullanıcılar, Bankalar 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmî tatil olarak kabul edilmekte olan 1 Mayıs'a dair araştırmalar sürüyor. Peki, Bankalar bugün kapalı mı? Bankalar 1 Mayıs'ta açık mı, kapalı mı olacak? Bankalar İstanbul açık mı?

BANKALAR BUGÜN KAPALI MI?

Bankalar , 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle 1 Mayıs Pazartesi günü kapalı olacak. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar için 2 Mayıs tarihinden itibaren Bankalar tekrar kullanıma açılacak. Buna göre bugün, yani 1 Mayıs tarihinde Bankalar İstanbul kapalı olacak ve hizmet vermeyecek. Aynı zamanda 1 Mayıs tarihinde bütün kamu kurum ve kuruluşları resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

BUGÜN OTOBÜS, METRO, TRAMVAY ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün Emek ve Dayanışma Günü kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile ücretsiz seyahat edilebilecek. Havalimanı ve Adalar hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak. Buna göre İETT tarafından yapılan açıklama ile İstanbul'da ulaşım ücretsiz olacak.