Bankalar bugün çalışıyor mu? 13-14 Temmuz bankalar açık mı?
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Kurban bayramı sonrası 15 Temmuz ile arada kalan 13-14 Temmuz Çarşamba, Perşembe günlerinde bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu?
13-14 Temmuz bankalar açık mı ve bankalar bugün çalışıyor mu sorularının yanıtları kurban bayramı sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu? 13-14 Temmuz bankalar açık mı?
13-14 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar resmi tatillerde hizmet vermiyorlar. Kurban Bayramı tatili arefe günü olan 8 Temmuz günü öğleden sonra başladı. Bankalar 13-14 Temmuz tarihlerinde hizmet vermeye devam edecek.
Bankaların çalışma saatleri genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında oluyor.