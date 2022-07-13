13-14 Temmuz bankalar açık mı ve bankalar bugün çalışıyor mu sorularının yanıtları kurban bayramı sonrası en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, bankalar bugün çalışıyor mu? 13-14 Temmuz bankalar açık mı?

13-14 TEMMUZ BANKALAR AÇIK MI?