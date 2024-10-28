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BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? Bankalar 28 Ekim'de saat kaça kadar açık?

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? Bankalar 28 Ekim'de saat kaça kadar açık?
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28 Ekim tarihinde bankaların çalışma durumunu merak eden vatandaşlar için bilgi arayışı devam ediyor. Bankalar bugün açık mı, saat kaça kadar hizmet verecekler? İşte detaylar!

28 Ekim tarihinde bankaların çalışma durumu, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve bu konuda bilgi arayışı sürüyor. Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim'de bankalar, yarım gün hizmet veriyor. Bu nedenle, 28 Ekim günü bankalar yalnızca sabah saatlerinde açık olup, genellikle saat 12:30 veya 13:00'e kadar işlem yapabiliyorlar. Öğleden sonra ise bankalar, resmi tatil kapsamında kapalı olacak. Acil bankacılık işlemleri olan vatandaşlar, işlemlerini bu yarım gün çalışma saatlerini göz önünde bulundurarak planlayabilirler. Peki, Bankalar bugün açık mı? Bankalar 28 Ekim'de saat kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

28 Ekim'de bankalar, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olduğu için yarım gün hizmet vermektedir.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI? Bankalar 28 Ekim'de saat kaça kadar açık?

BANKALAR 28 EKİM'DE SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim'de bankalar yalnızca öğlene kadar, yani genellikle saat 12:30 veya 13:00'e kadar açık olacaktır. Öğleden sonra ise bankalar kapalı olacak ve resmi tatil kapsamına girecektir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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