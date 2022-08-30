30 Ağustos tarihinin resmi bayram olması nedeniyle birçok vatandaş bankaların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. En çok merak edilen sorular arasında 30 Ağustos bankalar açık mı? Bankalar bugün açık mı? Soruları yer alıyor. Peki Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

Birçok kişinin merak ettiği sorular arasında yer alan Bankalar bugün açık mı? ve 30 Ağustos bankalar açık mı? Sorularını sizler için yanıtladık. Bugün 30 Ağustos olması nedeniyle birçok vatandaş bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki Bankalar bugün açık mı? 30 Ağustos bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Her yıl kutlamakta olduğumuz resmi tatiller arasında yer alan 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu sene hafta içi Salı gününe geliyor bu nedenle çalışanlar resmi tatil kapsamında çalışmıyorlar. 30 Ağustos Salı günü bankalar da diğer kurumlar gibi kapalı olacaktır.31 Ağustos Çarşamba günü itibari ile bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecekler.

30 AĞUSTOS'TA EFT YAPILIYOR MU?

30 Ağustos Salı günü yapılacak olan EFT işlemleri bankaların çalışmaması nedeniyle bir sonraki gün 31 Ağustos Çarşamba günü gönderdiğiniz hesaba geçecektir. Bankanızın Fast uygulaması var ise sınırlı bir tutara kadar anlık gönderim yapabilirsiniz. Havale işlemleri ise aynı bankalar aracılığıyla olduğu için yapılabiliyor.