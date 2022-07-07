Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak uzatılmasının ardından yurttaşlar bankaların bayram tatilinde çalışıp çalışmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 9 günlük tatilde bankalar açık olacak mı? Kurban Bayramı'nda EFT işlemi yapılabilecek mi? Bankalar bayramda kapalı mı? 2022 Bankalar ne zaman tatil? Kurban Bayramı'nda ve arife günü bankalar açık mı? İşte detaylar haberimizde...

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arife günü yani 8 Temmuz'da öğlene kadar açık olacak. Öğlen sonu resmi tatil olduğu için kapalı olacak.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI, TATİL Mİ?

Bayram boyunca resmi tatil olacağı için bankalar kapalı olacak.

BAYRAMDA EFT YAPILIR MI?

Resmi tatil olduğu için EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır.