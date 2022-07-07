Bankalar bayramda kapalı mı? 2022 Bankalar ne zaman tatil? Kurban Bayramı'nda ve arife günü bankalar açık mı?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kurban Bayramı bu sene 9 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Vatandaşlarımız Kurban Bayramı'nda bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, Arife günü ve bayramda bankalar açık olacak mı? Bankalar bayramda kapalı mı? 2022 Bankalar ne zaman tatil? Kurban Bayramı'nda ve arife günü bankalar açık mı?
Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak uzatılmasının ardından yurttaşlar bankaların bayram tatilinde çalışıp çalışmayacağını araştırmaya başladı. Peki, 9 günlük tatilde bankalar açık olacak mı? Kurban Bayramı'nda EFT işlemi yapılabilecek mi? Bankalar bayramda kapalı mı? 2022 Bankalar ne zaman tatil? Kurban Bayramı'nda ve arife günü bankalar açık mı? İşte detaylar haberimizde...
Bankalar arife günü yani 8 Temmuz'da öğlene kadar açık olacak. Öğlen sonu resmi tatil olduğu için kapalı olacak.
Bayram boyunca resmi tatil olacağı için bankalar kapalı olacak.
Resmi tatil olduğu için EFT işlemlerinde aktarım sağlanmaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri yapılır.