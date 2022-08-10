Banka promosyonu helal mi? Diyanet açıkladı!

Son zamanlarda emeklilerin banka promosyonu alması için oluşan yoğunluk giderek artmakta. Diyanet tarafından yapılan son açıklamalara göre Banka promosyonu helal mi? İşte o sorunun cevabı.

Banka promosyonları birçok kişinin kafasını karıştırmış durumda. Her geçen gün artan bu yoğunluğun sebebi, bankaların emekliler için promosyon sağlanmasından kaynaklanıyor. Peki diyanet tarafından yapılan açıklamalara göre banka promosyonu helal mi? İşte o sorunun cevabı.

BANKA PROMOSYONU HELAL Mİ?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, milyonlarca kişinin almak için sıra olduğu promosyon paraları için fetva yayınladı. Banka promosyonu caiz midir? Sorusuna diyanet tarafından verilen cevap ise şu şekilde oldu;

''Bankaların, kamu veya özel sektörde çalışanlara, çalıştığı kurumlar tarafından maaşlarını kendilerinden almayı tercih etmeleri karşılığında vermiş oldukları promosyonlar, işleyiş bakımından faize tam olarak benzememekle birlikte faiz şüphesinden de tümüyle uzak değildir. ''

ALINAN BANKA PROMOSYONU NE YAPILMALI?

Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre;

Bu itibarla, temel ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olanların bu parayı kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları yakınları için kullanmamaları; bilakis ihtiyaç sahibi fakirlere vermeleri uygun olur.