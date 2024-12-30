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Banka hesap bakım ücreti nedir?

Banka hesap bakım ücreti nedir?
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2025'e girmeden önce 3 büyük banka çok konuşulacak bir karara imza attı. Bazı banklar, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı. Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi. Peki, Banka hesap bakım ücreti nedir?

Banka hesap bakım ücreti nedir? 2025'e girmeden önce 3 büyük banka çok konuşulacak bir karara imza attı. Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı. Hesaplardan kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı belirtildi. Detaylar!

BANKA HESAP BAKIM ÜCRETİ NEDİR?

Bazı bankalar, hisse senedi hesaplarından yıllık 790 liraya varan bakım ücretleri alacağını açıkladı. Kararın ardından yatırımcılar hesaplarını kapatmaya başladı.

Banka hesap bakım ücreti nedir?

Buna göre Garanti Yatırım yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım yıllık 790 TL, Halk Yatırım ise ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti kesecek. Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

Öte yandan 3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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