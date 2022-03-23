Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti

Xinhua - Genel
 - Güncelleme:
Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti

PATUAKHALİ, 23 Mart (Xinhua) — Finansmanı Çin tarafından karşılanan Bangladeş'in ilk çevre dostu mega elektrik santralinin başkent Dakka'nın yaklaşık 204 km güneyindeki Patuakhali bölgesindeki Payra'da açılışıyla ülkenin yüzde 100'ü elektriğe kavuştu ve ülke yeni bir döneme adım attı.

PATUAKHALİ, 23 Mart (Xinhua) — Finansmanı Çin tarafından karşılanan Bangladeş'in ilk çevre dostu mega elektrik santralinin başkent Dakka'nın yaklaşık 204 km güneyindeki Patuakhali bölgesindeki Payra'da açılışıyla ülkenin yüzde 100'ü elektriğe kavuştu ve ülke yeni bir döneme adım attı.

Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santralinin faaliyete geçmesi için düzenlenen törende havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santrali görülüyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santralini inceliyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Xinhua / Genel

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Bangladeş, 23 Mart, Genel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title