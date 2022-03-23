Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti
Xinhua - Genel
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PATUAKHALİ, 23 Mart (Xinhua) — Finansmanı Çin tarafından karşılanan Bangladeş'in ilk çevre dostu mega elektrik santralinin başkent Dakka'nın yaklaşık 204 km güneyindeki Patuakhali bölgesindeki Payra'da açılışıyla ülkenin yüzde 100'ü elektriğe kavuştu ve ülke yeni bir döneme adım attı.
PATUAKHALİ, 23 Mart (Xinhua) — Finansmanı Çin tarafından karşılanan Bangladeş'in ilk çevre dostu mega elektrik santralinin başkent Dakka'nın yaklaşık 204 km güneyindeki Patuakhali bölgesindeki Payra'da açılışıyla ülkenin yüzde 100'ü elektriğe kavuştu ve ülke yeni bir döneme adım attı.
Xinhua / Genel