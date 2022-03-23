Bangladeş'te Finansmanı Çin Tarafından Karşılanan Mega Elektrik Santrali Faaliyete Geçti

PATUAKHALİ, 23 Mart (Xinhua) — Finansmanı Çin tarafından karşılanan Bangladeş'in ilk çevre dostu mega elektrik santralinin başkent Dakka'nın yaklaşık 204 km güneyindeki Patuakhali bölgesindeki Payra'da açılışıyla ülkenin yüzde 100'ü elektriğe kavuştu ve ülke yeni bir döneme adım attı.

Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santralinin faaliyete geçmesi için düzenlenen törende havai fişekler gökyüzünü aydınlatıyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santrali görülüyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Bangladeş'in Patuakhali bölgesinde bulunan, finansmanını Çin'in sağladığı 1.320 megavatlık ultra süper kritik kömür yakıtlı elektrik santralini inceliyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

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