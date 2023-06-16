Baneva & Ceza - KÜL şarkı sözleri! Kül rap şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Baneva ve Ceza'nın birlikte söyledikleri Kül şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Baneva & Ceza - KÜL şarkı sözleri nelerdir? Kül sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Baneva & Ceza - KÜL şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Baneva ve Ceza ikilisine aittir.
KÜL ŞARKI SÖZLERİ
KOVALAYAMAZ BENİ KAÇMADIĞIM HİÇBİ' ŞEY
KÜL OLAN KALP YANMAZ
OLAMAZ BEN OLAMAM
İKİ YÜZÜN İKİSİNE DE YANDAŞ
RUTUBETTE YAŞARKEN DE DOSTLAR ORDAYDIM
BUNU İSTEYEREK YAPTIM
TEK İSTEĞİMDİ VAR SANDIĞIM OLMAYAN SADAKAT
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FAME
FLORÜR GİBİ BEYAZLATIR
NANE FERAHLIĞINDA TATLI GÜLÜŞ DUDAĞINDA
HALBUKİ ÇÜRÜTEBİLİR USULCA
GÖZLER SENDE HEP
ENERJİLER DAĞINIK UÇURTMA
ANAM AĞLAR AĞLARSA
KAN BAĞIM VAR AĞLARDIM
AĞIM VAR LIKE SPIDER
GÖRDÜĞÜ HER ŞEYİ YAKALAR
SADECE GÖRDÜKLERİMDEN GERÇEĞİ ANLAMLANDIRIRKEN
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GÖREMEDİĞİM O KADAR ÇOK ŞEY VARMIŞ Kİ
SIRTIMA BAKSAM HALBUKİ
VAY VAY KİMLER VAR AMA GERİ BAKMAM BİLİRSİN
MAZİ TARİH OLUR HEP KAVGAM BU ŞİİRDİR
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BAZI BEBELERE GÖRE TOP 5 - 1'DEYİM
BENCE O BEBELERİ ALT EDEMEYECEK
BU DÜNYADA MADDEN HİÇBİ' ŞEY
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MODAN DEVİREMEZ KALPLER 1 BU HİS İŞİ
SENİ LAF OLSUN DİYE TAVSİYE SAĞOL KALSIN BENİ FALAN HİÇ ANLAYAMAYACAKSIN
HİÇBİR DERDİNİ TEK GÖĞÜSLEYEN SEN DEĞİLSİN
KENDİN GİBİ SAHTE DOSTLAR BİRİKTİRMİŞSİN
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TIPKI BEN GİBİ DE BEN SİZLERİ ELEMEKTEYİM
BANA KOYMAZ HER YIL 1 ŞEHRİ TERK ETTİM
ZORLA ÖNÜME KONULAN HER ŞEYİ REDDETTİM
BELKİ İYİ Bİ' DİLEKTİ
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AYNI FİLMLER DÖNER BİTMEZ BU SAVAŞLAR
SANDIN DÖNMEZ DEVRAN, DÜNYA KİME KALCAK'?
DÜN OLANLAR BUGÜN HALA AKLIMDA
AMA KÜL OLAN KALP BUGÜN İSTESEN DE YANMAZ
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VAKİT GEÇİYOR ÇABUK TUTUN İPİ
ÇOK AZI TİTİZ ÇOK AZINDA RİTİM
HIPHOPRAT YEMINI ETMİŞSİN GİBİ
GEÇMİYOR GENE DE Bİ' TÜRLÜ TİKİN
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A NİYE? DİYE SOR HELE
OYNANIR OYUN HİÇ BİTMİYOR PİYES
GEREKSİZ YERE HEP ÖDENİR DİYET
BUGÜN GİT YARIN GEL BU KISA ÖZET
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KARANLIK ÇÖKER ÜSTÜNE DE TİPİ
VE KÜL OLUP GİTTİ HER YAKILAN FİTİL
AKILLA FİKİR YERİNDE DEĞİL
YARIM KALMAKTA HER İŞİN GİT BİTİR
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GİDİP EN AZINDAN BİLENE Bİ' SOR
KAPILARIN ARDI DOLU KORİDOR
ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZ ODA POLİGON
MAALESEF KAPI KİLİTLİ ÇIKIŞ YOK
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KÜL OLUP GİDEN BİR SU OLUR DÖNER HEP
ZOR OLUR YOLU YİNE Bİ YEL ESER
EKİNİ GİT BİÇ ÇEKTİKLERİNİ BİL BU FİLM
BİTMEYECEK HİÇ ÇEKİP GİTMEYECEĞİZ BİZ
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BELKİ DONACAK BU GECE DE SU VE AY
DÜŞECEK HEPİMİZE DE Bİ' PAY (KOŞ)