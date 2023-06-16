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Baneva & Ceza - KÜL şarkı sözleri! Kül rap şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Baneva & Ceza - KÜL şarkı sözleri! Kül rap şarkısının tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Gündem Haberleri

Baneva ve Ceza'nın birlikte söyledikleri Kül şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde binlerce izlenme ve beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Baneva & Ceza - KÜL şarkı sözleri nelerdir? Kül sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Baneva & Ceza - KÜL şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının sözleri Baneva ve Ceza ikilisine aittir.

KÜL ŞARKI SÖZLERİ

KOVALAYAMAZ BENİ KAÇMADIĞIM HİÇBİ' ŞEY

KÜL OLAN KALP YANMAZ

OLAMAZ BEN OLAMAM

İKİ YÜZÜN İKİSİNE DE YANDAŞ

RUTUBETTE YAŞARKEN DE DOSTLAR ORDAYDIM

BUNU İSTEYEREK YAPTIM

TEK İSTEĞİMDİ VAR SANDIĞIM OLMAYAN SADAKAT

***

FAME

FLORÜR GİBİ BEYAZLATIR

NANE FERAHLIĞINDA TATLI GÜLÜŞ DUDAĞINDA

HALBUKİ ÇÜRÜTEBİLİR USULCA

GÖZLER SENDE HEP

ENERJİLER DAĞINIK UÇURTMA

ANAM AĞLAR AĞLARSA

KAN BAĞIM VAR AĞLARDIM

AĞIM VAR LIKE SPIDER

GÖRDÜĞÜ HER ŞEYİ YAKALAR

SADECE GÖRDÜKLERİMDEN GERÇEĞİ ANLAMLANDIRIRKEN

***

GÖREMEDİĞİM O KADAR ÇOK ŞEY VARMIŞ Kİ

SIRTIMA BAKSAM HALBUKİ

VAY VAY KİMLER VAR AMA GERİ BAKMAM BİLİRSİN

MAZİ TARİH OLUR HEP KAVGAM BU ŞİİRDİR

***

BAZI BEBELERE GÖRE TOP 5 - 1'DEYİM

BENCE O BEBELERİ ALT EDEMEYECEK

BU DÜNYADA MADDEN HİÇBİ' ŞEY

***

MODAN DEVİREMEZ KALPLER 1 BU HİS İŞİ

SENİ LAF OLSUN DİYE TAVSİYE SAĞOL KALSIN BENİ FALAN HİÇ ANLAYAMAYACAKSIN

HİÇBİR DERDİNİ TEK GÖĞÜSLEYEN SEN DEĞİLSİN

KENDİN GİBİ SAHTE DOSTLAR BİRİKTİRMİŞSİN

***

TIPKI BEN GİBİ DE BEN SİZLERİ ELEMEKTEYİM

BANA KOYMAZ HER YIL 1 ŞEHRİ TERK ETTİM

ZORLA ÖNÜME KONULAN HER ŞEYİ REDDETTİM

BELKİ İYİ Bİ' DİLEKTİ

***

AYNI FİLMLER DÖNER BİTMEZ BU SAVAŞLAR

SANDIN DÖNMEZ DEVRAN, DÜNYA KİME KALCAK'?

DÜN OLANLAR BUGÜN HALA AKLIMDA

AMA KÜL OLAN KALP BUGÜN İSTESEN DE YANMAZ

***

VAKİT GEÇİYOR ÇABUK TUTUN İPİ

ÇOK AZI TİTİZ ÇOK AZINDA RİTİM

HIPHOPRAT YEMINI ETMİŞSİN GİBİ

GEÇMİYOR GENE DE Bİ' TÜRLÜ TİKİN

***

A NİYE? DİYE SOR HELE

OYNANIR OYUN HİÇ BİTMİYOR PİYES

GEREKSİZ YERE HEP ÖDENİR DİYET

BUGÜN GİT YARIN GEL BU KISA ÖZET

***

KARANLIK ÇÖKER ÜSTÜNE DE TİPİ

VE KÜL OLUP GİTTİ HER YAKILAN FİTİL

AKILLA FİKİR YERİNDE DEĞİL

YARIM KALMAKTA HER İŞİN GİT BİTİR

***

GİDİP EN AZINDAN BİLENE Bİ' SOR

KAPILARIN ARDI DOLU KORİDOR

ÇIKMAK İSTEDİĞİNİZ ODA POLİGON

MAALESEF KAPI KİLİTLİ ÇIKIŞ YOK

***

KÜL OLUP GİDEN BİR SU OLUR DÖNER HEP

ZOR OLUR YOLU YİNE Bİ YEL ESER

EKİNİ GİT BİÇ ÇEKTİKLERİNİ BİL BU FİLM

BİTMEYECEK HİÇ ÇEKİP GİTMEYECEĞİZ BİZ

***

BELKİ DONACAK BU GECE DE SU VE AY

DÜŞECEK HEPİMİZE DE Bİ' PAY (KOŞ)

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Rapçi Ceza Gündem Magazin Haberler

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