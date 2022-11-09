Bandırmaspor - Karacabey Bld maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Bandırmaspor - Karacabey Bld maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanal?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Bandırmaspor - Karacabey Bld maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Bandırmaspor- Karacabey Bld maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Bandırmaspor - Karacabey Bld maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Bandırmaspor - Karacabey Bld maçı hangi kanalda?