Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman? Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

24 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bandırmaspor- Gençlerbirliği maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bandırmaspor- Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bandırmaspor- Gençlerbirliği CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

24 Eylül Pazar günü oynanacak olan Bandırmaspor- Gençlerbirliği karşılaşması saat 16:00'da Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor- Gençlerbirliği karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports Max 1kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve Gençlerbirliğinet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.