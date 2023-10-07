Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bandırmaspor - Çorum FK maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman?

7 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bandırmaspor- Çorum FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bandırmaspor- Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bandırmaspor- Çorum FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bandırmaspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman?

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?

7 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Bandırmaspor- Çorum FK karşılaşması saat 13:30'da Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Avaz, Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor- Çorum FK karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Avaz, Bein Sports 2kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Avaz, Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.