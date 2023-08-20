Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman? Bandırmaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bandırmaspor - Boluspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman?

20 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bandırmaspor- Boluspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bandırmaspor- Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bandırmaspor- Boluspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bandırmaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Boluspor maçı ne zaman?

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

20 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Bandırmaspor- Boluspor karşılaşması saat 17:00'da Balıkesir'da, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BANDIRMASPOR - BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor- Boluspor karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Spor, Bein Sports 2 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.