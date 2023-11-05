Bandırmaspor - Altay maçı ne zaman? Bandırmaspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bandırmaspor - Altay maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Altay maçı ne zaman?

05 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bandırmaspor - Altay maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bandırmaspor - Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bandırmaspor - Altay CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bandırmaspor- Altay maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor- Altay maçı ne zaman?

BANDIRMASPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN?

Maçın başlama saati 13:30 olarak belirlenmiştir ve bu mücadele Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan 17 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BANDIRMASPOR - ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

05 Kasım 2023 Pazar günü, Bandırmaspor ile Altay arasındaki heyecan verici Trendyol 1. Lig futbol maçı, farklı kanallar üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bu müsabaka, futbolseverlere TRT Avaz, Bein Sports Max 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla sunulacak. TRT Avaz kanalını Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154 numaralı kanallardan Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports Max 1'i ise Digiturk 82 ve Kablo TV 236 numaralı kanallardan veya Türksat uydusu ve internet platformlarından izleyebilirsiniz. Ayrıca, beIN Sports Tod TV'yi de Türksat uydusu ve internet üzerinden takip edebilirsiniz.