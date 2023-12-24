Bandırmaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Adanaspor maçı nerede oynanıyor?

24 Aralık Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bandırmaspor - Adanaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bandırmaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bandırmaspor - Adanaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bandırmaspor- Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor- Adanaspor maçı ne zaman?

BANDIRMASPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig kapsamında gerçekleşecek olan Bandırmaspor ve Adanaspor arasındaki önemli maç, futbolseverleri 24 Aralık Pazar günü büyük bir heyecanla karşılamaya hazırlanıyor. Saat 13:30'da başlayacak mücadele, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda seyircilere unutulmaz anlar yaşatmaya aday. Bu kritik karşılaşma, TRT Avaz, Bein Sports Max 2 ve beIN Sports Tod TV kanalları aracılığıyla canlı olarak izlenebilecek. TRT Avaz, Digiturk 57, D Smart 284, Kablo TV 99, Tivibu 47, Turkcell TV+ 179 ve Fil Box 154 numaralı kanallardan şifresiz olarak erişilebilirken, Bein Sports Max 2'yi Digiturk 83 ve Kablo TV 237 numaralı kanallardan, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip etmek mümkün.