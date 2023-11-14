Bandırma'dan çalınan otomobil Bursa'da yakalandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinden çaldıkları otomobille Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine kaçan, burada da aynı marka ve renkteki bir otomobilden plaka çalıp, araca takan M.A. (28) ile E.A. (21), polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.

Olay, 12 Kasım'da, 17 Eylül Mahallesi Çiftçiler Sokak'ta meydana geldi. M.A ile E.A. keşif yaptıkları sokakta park halinde olan bir otomobili çalarak, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbaratı ile şüphelileri takibe alan Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin buradan da aynı marka ve aynı renk bir başka aracın plakasını çalarak, Bandırma'dan çaldıkları araca taktıklarını tespit etti. Ekipler, takibe aldıkları şüphelileri 13 Kasım'da döndükleri Bandırma'da çaldıkları otomobille birlikte yakaladı.

Şüphelilerden, M.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, E.A. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.