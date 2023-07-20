Bandırma'da Otomobil Yangını
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 10 TG 029 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi NATO Caddesi'nde seyir halindeyken birden yanmaya başladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Gökhan Dağlı - Otomobil