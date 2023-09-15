Bandırma'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Sevgi Akdağ (50) ile Zülfiye Demirci (48) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında kırsal Bezirci Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Çanakkale istikametine seyreden S.K. (53) idaresindeki otomobil, olarak yolun karşısına geçen Sevgi Akdağ ile Zülfiye Demirci'ye çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Sevgi Akdağ ile Zülfiye Demirci hayatını kaybetti. Gözaltına alınan otomobil sürücü S.K.'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.