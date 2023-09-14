Bandırma'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bezirci Mahallesi'nde S.K. (53) idaresindeki otomobil, Çanakkale istikametine seyir halinde iken yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Sevgi Akdağ (50) ve Zülfiye Demirci'ye (48) çarptı. Ağır yaralı olarak Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü S.K. gözaltına alındı. - BALIKESİR