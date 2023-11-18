Bandırma'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: Bir Kişi Yaralandı
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Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı ve bir kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağış nedeniyle kayganlaşan zemin olarak belirlendi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
E.G. idaresindeki 02 DZ 204 plakalı otomobil, Bandırma- Bursa kara yolunun 12. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.