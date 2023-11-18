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Bandırma'da Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çarptı ve bir kişi yaralandı. Kazanın nedeni yağış nedeniyle kayganlaşan zemin olarak belirlendi. Sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.