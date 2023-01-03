Bana VGM burs çıktı mı? VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! VGM bursu kaç TL?
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VGM Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün üniversite öğrencilerine sağladığı burs sonuçları açıklandı. Başvuru yapan öğrenciler merakla bekeldikeri sonuçları sorguluyor. Peki kimlere VGM burs çıktı? VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı!
VGM burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası, Ad, Soyad, Doğum tarihi ve baba adı bilgileri yazılarak öğreniliyor. Peki, VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı nedir? İşte, detaylar…
VGMBURSU AÇIKLANDI MI?
2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.