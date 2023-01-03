Bana VGM burs çıktı mı? VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı! VGM bursu kaç TL?

VGM burs başvuru sonuçları T.C. kimlik numarası, Ad, Soyad, Doğum tarihi ve baba adı bilgileri yazılarak öğreniliyor. Peki, VGM burs başvuru sonucu sorgulama ekranı nedir? İşte, detaylar…

VGMBURSU AÇIKLANDI MI?

2022-2023 eğitim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 200,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 650,00 TL'dir.