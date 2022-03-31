Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma filmi fragmanı ve özeti!
- Güncelleme:
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bana Masal Anlatma filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? Bana Masal Anlatma filmi konusu nedir? Bana Masal Anlatma filmi fragmanı ve özeti gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kayhan filminin detayları…
Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kim? İzleyenleri ekrana bağlayan Bana Masal Anlatma filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bana Masal Anlatma filmini izleyecek olanların merak ettiği Bana Masal Anlatma konusu nedir, Bana Masal Anlatma oyuncuları kimler ve Bana Masal Anlatma özeti gibi konuları inceliyoruz.
- Fatih Artman - Rıza
- Hande Doğandemir - Ayperi
- Devrim Yakut - Selma
- Erdal Tosun - Cemal
- Tarık Ünlüoğlu - Timur
- Gökçe Bahadır - Neriman
- Gürkan Uygun - Jilet Ali
- Cihan Ercan - Kubilay
- Burcu Biricik - Ezgi
- Cengiz Bozkurt - Nafi
- Berat Yenilmez - Yaşar
- Ani İpekkaya - Madam
- Ulaş Tuna Astepe - Ömer
- Neslihan Aker - Nalan
- Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası
- Haluk Bilginer - Akbar
- Çağlar Ertuğrul - Haşmet
- Yunus Şanlı - Yunus Şanlı
Bana Masal Anlatma filmi; delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesidir.
Bana Masal Anlatma, Ezel Akay'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı bir komedi filmi. Filmde ayrıca Devrim Yakut, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Burcu Biricik, Berat Yenilmez, Ercan Yazgan yer alırken Gürkan Uygun, Gökçe Bahadır ve Yılmaz Erdoğan da konuk oyuncu olarak bulunmaktadır. Yapımcılığını BKM Film'in yaptığı film, 9 Ocak 2015'te gösterime girdi.
Bana Masal Anlatma filminin çekimleri İstanbul Suriçi'nde yapılmıştır.