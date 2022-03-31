Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi? Bana Masal Anlatma filmi ne zaman çekildi?

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BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma filminin çekimleri İstanbul Suriçi'nde yapılmıştır.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bana Masal Anlatma, Ezel Akay'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz'in yer aldığı bir komedi filmi. Filmde ayrıca Devrim Yakut, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Burcu Biricik, Berat Yenilmez, Ercan Yazgan yer alırken Gürkan Uygun, Gökçe Bahadır ve Yılmaz Erdoğan da konuk oyuncu olarak bulunmaktadır. Yapımcılığını BKM Film'in yaptığı film, 9 Ocak 2015'te gösterime girdi.

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençtir. Bir gün Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran Ayperi hayatına girer. Sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikâyesi.

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİM?

Fatih Artman - Rıza

Hande Doğandemir - Ayperi

Devrim Yakut - Selma

Erdal Tosun - Cemal

Tarık Ünlüoğlu - Timur

Gökçe Bahadır - Neriman

Gürkan Uygun - Jilet Ali

Cihan Ercan - Kubilay

Burcu Biricik - Ezgi

Cengiz Bozkurt - Nafi

Berat Yenilmez - Yaşar

Ani İpekkaya - Madam

Ulaş Tuna Astepe - Ömer

Neslihan Aker - Nalan

Yılmaz Erdoğan - Rıza'nın Babası

Haluk Bilginer - Akbar

Çağlar Ertuğrul - Haşmet

Yunus Şanlı - Yunus Şanlı

BANA MASAL ANLATMA FRAGMANI

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