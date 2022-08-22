Bugün ATV'de Bana Bir Soygun Yaz 2 filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Bana Bir Soygun Yaz 2 nerede çekildi? Bana Bir Soygun Yaz 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? merak ediyor. İşte detaylar...

Film 2012 yapımı 'Bana Bir Soygun Yaz'ın devam halkasıdır. Komedi türündeki film'Eser Yapımcılık' yapımıdır. Murat Toktamışoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu film in kadrosunda Şafak Sezer, Çetin Altay, Umut Oğuz, Hasan Elmas gibi isimler yer alıyor. Bana Bir Soygun Yaz 2 nerede çekildi? Bana Bir Soygun Yaz 2 konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı?

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Bana Bir Soygun Yaz 2 filminin çekimleri İstanbul ve Kıbrıs'ta gerçekleşti.

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 KONUSU NEDİR?

Murat Toktamışoğlu'nun yönetmenliğini üstlendiği Bana Bir Soygun Yaz 2'de, yeni bir soygun için bir araya gelen ekipte bu kez seyirci karşısına Şafak Sezer, Çetin Altay ve Umut Oğuz gibi isimler çıkıyor.

Çeto ve Sülo, yaşadıkları talihsiz olaylardan sonra soluğu Kıbrıs'ta almış ve farklı bir hayat kurmuşlardır. Hayatlarını sade bir yaşantı içerisinde sürdürürlerken, kendilerine Kıbrıs'ta iş imkanı yaratan Nasip'in çalıştıkları Otel'in sahibesi Nadide hanımın kızı Asya ile evlenme kararı almasından sonra bir anda karmaşanın tam ortasında kalacaklardır. Nasip'in düğün parası için Kasap Tercan'ın kapısını çalarak yasa dışı bir işe bulaşması ve bu işi eline yüzüne bulaştırması yüzünden bir kez daha hiç ummadıkları şekilde aksiyonun içine düşen Çeto ve Sülo, Kasap Tercan belasından kurtulmak için Nasip ile birlikte çalıştıkları Otel'in kumarhanesini soymaya karar verirler. Üç kafadar dünyanın en zor işine kalkıştıklarının farkında olmadan Kumarhane'yi soyma planları yaparken, üçlünün hiç beklemediği bir anda plana Otel Sahibesi Nadide'nin kızı Asya'da dahil olunca, işler iyice karışacaktır.

BANA BİR SOYGUN YAZ 2 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şafak Sezer

Çetin Altay

Umut Oğuz

Hasan Elmas

Semih Saral

Turan Selçuk Yerlikaya