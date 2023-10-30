FOX TV'nin sevilen dizisi Bambaşka Biri Pazartesi günü 8. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Bambaşka Biri yeni bölüm (8. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Bambaşka Biri YENİ BÖLÜM (8. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Bambaşka Biri Her Pazartesi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Bambaşka Biri 8. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Bambaşka Biriyeni bölüm (8. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Bambaşka Biriyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM (8. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Bambaşka Biri her Pazartesi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Bambaşka Biri bu akşam (23 Ekim) saat 20.00'de FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Bambaşka Birikanalını ziyaret edebilirsiniz.

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

FOX TV'nin sevilen dizisi "Bambaşka Biri" her Pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Bambaşka Biri " bu akşam, 23 Ekim'de saat 20.00'de FOX TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncular: Burak Deniz (Kenan Öztürk), Hande Erçel (Leyla Gediz), Cem Davran (Turan Öztürk), Menderes Samancılar (İdris), Ferit Aktuğ (Murat), Begüm Akkaya (Yasemin), Berrin Arısoy (Nevin Öztürk), Muttalip Müjdeci (Ekrem Gediz), Gülçin Hatıhan (Şahinde Gediz), Aslı Orcan (Nükhet Arslan), Uğur Uzunel (Tahir Gediz), Polen Emre (Nuray Gediz)

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Başlarına gelen onca şeyden sonra Kenan, Leyla'ya olan aşkını daha fazla saklayamaz. Leyla ise kendi içinde kabullendiği aşkını Kenan'a açmakta zorlanır. Bastırılan duygu yoğunluğu ikiliyi kaçınılamaz itiraflara sürükler. Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir. Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Yeni Bölüm Her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

İlgili Haberler