Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz'i bir araya getiren, yeni dizi "Bambaşka Biri"nin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bambaşka Biri uyarlama mı? Bambaşka Biri gerçek hayatta yaşanmış mı?

Burak Deniz'in, Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel'in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği "Bambaşka Biri" her pazartesi saat 20.00'De FOX ekranlarında olacak. Bambaşka Biri uyarlama mı? Bambaşka Biri gerçek hayatta yaşanmış mı? İşte detaylar…

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI

Bambaşka Biri'nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.

HANDE ERÇEL BAMBAŞKA BİRİ'NDE GÖZÜ KARA CUMHURİYET SAVCISI'NI CANLANDIRIYOR

Hande Erçel dizide gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı olan Leyla Gediz karakterine hayat veriyor. Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul'a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan'la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken diğer yandan en yakınındaki insanlarla sınanacaktır.

BURAK DENİZ BAMBAŞKA BİRİ'NDE BAŞARILI BİR HABER SUNUCUSU OLARAK KARŞIMIZDA

Burak Deniz, dizide Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk'ü canlandırıyor. Kenan, İstanbul'da işlenen bir cinayetin soruşturmasında, Savcı Leyla'yla kendini bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan'ı çok etkilemiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.

BAMBAŞKA BİRİ UYARLAMA MI?

Bambaşka Biri yabancı bir dizi ya da kitaptan uyarlama değil; gerçek bir hikayeyi de anlatmıyor. Dizinin senaryosunu gündem yaratan başarılı dizilerin senaristi Ethem Özışık kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise reyting rekortmeni dizilere imza atan Neslihan Yeşilyurt oturuyor.