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FOX TV kanalında yayınlanan Bambaşka Biri ilk bölümüyle adından söz ettirdi. Kullanıcılar tarafından dizinin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Bambaşka Biri dizisinin konusu gerçek hikayeden mi alıntı merak konusu oldu. Arama motorlarında Bambaşka Biri uyarlama mı konusu sorgulatılıyor. Peki, Bambaşka Biri konusu ne, uyarlama mı? Bambaşka Biri dizisi gerçek hikaye mi? Detaylar haberimizde...

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan'ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla'ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan'ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan'dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCU KADROSU!

Bambaşka Biri'nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.