Bambaşka Biri konusu ne, oyuncuları kimler? Bambaşka Biri dizisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Bambaşka Biri oyuncuları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bambaşka Biri konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Bambaşka Biri konusu ne, oyuncuları kimler? Bambaşka Biri dizisi hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

Bambaşka Biri dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekranlara geldi. Fox Tv'nin yeni dizisi Bambaşka Biri oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrolünde Hande Erçel ve Burak Deniz'in yer aldığı Bambaşka Biri dizisi hakkında detaylar araştırılmaktadır. Bambaşka Biri konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Peki, Bambaşka Biri konusu ne, oyuncuları kimler? Bambaşka Biri dizisi hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla (Hande Erçel) ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın (Burak Deniz) yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan'ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla'ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan'ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan'dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Bambaşka Biri oyuncu kadrosunda Burak Deniz, Hande Erçel, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Uğur Uzunel, Polen Emre, Aslı Orcan gibi ünlü isimler yer almaktadır.