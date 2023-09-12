Bambaşka Biri Kenan Öztürk kimdir? Kenan Öztürk karakterinin mesleği ne?

Bambaşka Biri, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 11 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı dram ve romantik gerilim türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin sevenleri ise Bambaşka Biri Kenan Öztürk kimdir? Kenan Öztürk karakteri mesleği ne? sorularını araştırdı.

Başrollerini Burak Deniz ile Hande Erçel paylaştığı Bambaşka Biri dizisinde başrol olan Kenan Öztürk karakteri ilgiyle izlendi. Seyirciler dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla beraber Bambaşka Biri Kenan Öztürk kimdir? Kenan Öztürk karakteri mesleği ne? sorularını araştırdı.

BAMBAŞKA BİRİ KENAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Türkiye'nin en başarılı, en ünlü ana haber bülteni sunucusu. Aynı zamanda zeki, esprili ve yakışıklı bir adam. İstanbul'da işlenen bir cinayetin gizemli katil zanlısının sesini duyurmak için Kenan'ı seçmesiyle Kenan, kendini soruşturmanın savcısı Leyla'yla bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan'ı çok etkilemiştir. Ne var ki Kenan'ın kendisinin dahi haberdar olmadığı gizemli hastalığı Kenan ve Leyla için büyük bir sınav olacaktır.

Karakteri Burak Deniz canlandırmaktadır.

BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı "Kolej Günlüğü" adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.

2012 yılında "Sultan" dizisinde Tarık karakterini canlandıran oyuncu, aynı dizide Nurgül Yeşilçay, Şahin Irmak, Nur Sürer ve Settar Tanrıöğen ile birlikte aynı kadroda yer almıştır.

2013 – 2014 yılında "Kaçak" dizisinde yer alan Burak Deniz, bu diziyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır.

2015 yılında "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisinde Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Büşra Develi ve Dilan Çiçek Deniz ile birlikte oynamıştır.

2016 yılında "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde bu kez kamera karşısına Hande Erçek ile birlikte geçmiştir.

Aynı dizide yer aldığı oyuncu Büşra Develi ile bir dönem birliktelik yaşayan Burak Deniz, yakın zamanda sevgilisi Büşra Develi ile yollarını ayırdı.