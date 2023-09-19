Bambaşka Biri adlı dizi izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Bambaşka Biri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor merak konusu oldu. Peki, Bambaşka Biri hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bambaşka Biri dizisi hangi gün? İşte detaylar...

Fox Tv'nin yeni dizisi Bambaşka Biri ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi. Başrolünde Hande Erçel ve Burak Deniz'in yer aldığı Bambaşka Biri dizisi hakkında bilgiler araştırılan konular arasında yer alıyor. Bambaşka Biri hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanıyor merak konusu oldu. Arama motorlarında Bambaşka Biri dizisinin yayın tarihi sorgulatılıyor. Peki, Bambaşka Biri hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Bambaşka Biri dizisi hangi gün? Detaylar haberimizde...

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla (Hande Erçel) ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın(Burak Deniz) yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan'ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla'ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan'ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan'dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Bambaşka Biri oyuncu kadrosunda Burak Deniz, Hande Erçel, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Uğur Uzunel, Polen Emre, Aslı Orcan gibi ünlü isimler yer almaktadır.

BAMBAŞKA BİRİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Bambaşka Biri her Pazartesi saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayınlanmaktadır.