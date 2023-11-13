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Bambaşka Biri full HD bölüm izle! Bambaşka Biri 10. bölüm tek parça izle! Bambaşka Biri son bölüm neler oldu?

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BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kaçırılan Leyla, ilk defa hem soruşturmanın faillerinin hem de babasının katillerinin bu kadar yakınında bulunur. Doğan kendini ifşa etme riskini alarak Leyla'ya bir yardım eli uzatır. Leyla, uzun süredir çözmeye çalıştığı dosyada ilk defa zafere bu kadar yakındır. Ona ihtiyacı olan son cephaneyi verecek kişi ise hiç beklemediği bir isim olacaktır.

Nuray'ın tehditleri ile oğlunun fevriliği arasında kalan Şahinde, kendi günahlarını saklamak için seferber olur. Bu sırada kocasının katillerinden gelen baskılar artmaktadır. Tahir ise içinde bulunduğu kaosu kontrol altına almak üzere harekete geçer.

Doğan İdris'in güvenini tekrar kazansa da İdris'in onu geri kazanması mümkün değildir. Sevgisizlikten yorulan Doğan bir kez daha ailesinin ona karşı plan yaptığını keşfedince büyük bir hamle yapar. Arkasında bıraktığı krizle başa çıkmak Turan ve Nevin'e kalacaktır.

Kenan, Leyla ile ilişkisinde büyük bir adım atmaya karar verir. Ne var ki hemen ardından öğreneceklerinin bu ilişkiyi imkansız kılacağından habersizdir…

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BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Başlarına gelen onca şeyden sonra Kenan, Leyla'ya olan aşkını daha fazla saklayamaz. Leyla ise kendi içinde kabullendiği aşkını Kenan'a açmakta zorlanır. Bastırılan duygu yoğunluğu ikiliyi kaçınılamaz itiraflara sürükler. Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir. Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

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BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI

Burak Deniz (Kenan Öztürk), Hande Erçel (Leyla Gediz), Cem Davran (Turan Öztürk), Menderes Samancılar (İdris), Ferit Aktuğ (Murat), Begüm Akkaya (Yasemin), Berrin Arısoy (Nevin Öztürk), Muttalip Müjdeci (Ekrem Gediz), Gülçin Hatıhan (Şahinde Gediz), Aslı Orcan (Nükhet Arslan), Uğur Uzunel (Tahir Gediz), Polen Emre (Nuray Gediz)

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