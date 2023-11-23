Burak Deniz'in, Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel'in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği "Bambaşka Biri" hakkında detaylar merak ediliyor. Bambaşka Biri final mi yapıyor? Bambaşka Biri bitiyor mu, araştırıldı.

Bambaşka Biri final mi yapıyor? Bambaşka Biri bitiyor mu?

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz'i bir araya getiren, yeni dizi "Bambaşka Biri"nin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Bambaşka Biri final mi yapıyor? Bambaşka Biri bitiyor mu?

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI

Bambaşka Biri'nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.

HANDE ERÇEL BAMBAŞKA BİRİ'NDE GÖZÜ KARA CUMHURİYET SAVCISI'NI CANLANDIRIYOR

Hande Erçel dizide gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı olan Leyla Gediz karakterine hayat veriyor. Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul'a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan'la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken diğer yandan en yakınındaki insanlarla sınanacaktır.

BURAK DENİZ BAMBAŞKA BİRİ'NDE BAŞARILI BİR HABER SUNUCUSU OLARAK KARŞIMIZDA

Burak Deniz, dizide Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk'ü canlandırıyor. Kenan, İstanbul'da işlenen bir cinayetin soruşturmasında, Savcı Leyla'yla kendini bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan'ı çok etkilemiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.

BAMBAŞKA BİRİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni bir gelişme olmazsa dizi 25 Aralık'ta yayınlanacak 16. bölümüyle ekranlara veda edecek.