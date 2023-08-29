Bambaşka adlı yeni dizi ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dizinin başlama tarihi ve detayları araştırılmaktadır. Peki, Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Bambaşka Biri dizisi ilk fragmanı yayınlandı. Başrolünde Burak Deniz ve Hande Erçel'in yer aldığı Bambaşka Biri farklı konusuyla dikkat çekiyor. Bambaşka Biri hangi gün, saat kaçta yayınlanacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Bambaşka Biri yayın tarihi araştırılmaktadır. Peki, Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri hangi gün, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla (Hande Erçel) ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın(Burak Deniz) yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan'ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla'ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan'ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan'dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI KİMLER?

Bambaşka Biri dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Deniz, Hande Erçel, Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Uğur Uzunel, Polen Emre, Aslı Orcan gibi ünlü isimler yer almaktadır.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bambaşka Biri dizisi 11 Eylül Pazartesi günü Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluşacaktır.