Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni dizi 'Bambaşka Biri' hakkında merak edilenler gündemde. Bambaşka Biri dizisi ne zaman başlayacak, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar...

Bambaşka Biri ne zaman başlayacak sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Fox Tv'nin yeni dizisi Bambaşka Biri'nin ilk tanıtımı yayınlandı. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin ilk bölümü heyecanla bekleniyor. Başrollerinde Hande Erçel ve Burak Deniz'in yer aldığı Bambaşka Biri hangi gün, saat kaçta başlayacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni dizi hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, Bambaşka Biri ne zaman başlayacak? Bambaşka Biri hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla (Hande Erçel) ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın(Burak Deniz) yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan'ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla'ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan'ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan'dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCU KADROSU!

Bambaşka Biri oyuncu kadrosunda Burak Deniz (Kenan Öztürk), Hande Erçel (Leyla Gediz), Cem Davran (Turan Öztürk), Menderes Samancılar (İdris), Ferit Aktuğ (Murat), Begüm Akkaya (Yasemin), Berrin Arısoy (Nevin Öztürk), Muttalip Müjdeci (Ekrem Gediz), Gülçin Hatıhan (Şahinde Gediz), Uğur Uzunel (Tahir Gediz), Polen Emre (Nuray Gediz), Aslı Orcan gibi ünlü isimler yer almaktadır.

BAMBAŞKA BİRİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bambaşka Biri dizisi 11 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'da Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacaktır.