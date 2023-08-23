Bambaşka Biri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bambaşka Biri dizisi uyarlama mı? Dizinin yönetmeni ve senaristi kim?

Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi Bambaşka Biri'nin ilk fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanını izleyenler konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, Bambaşka Biri dizisinin konusu nedir? Bambaşka Biri oyuncuları kimlerdir? Bambaşka Biri dizisi uyarlama mı, senaristi kim? Bambaşka Biri dizi hakkında bilgiler sizlerle...

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi Bambaşka Biri'nin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Bambaşka Biri dizisi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Bambaşka Biri dizisi uyarlama mı? İşte detaylar...

BAMBAŞKA BİRİ KONUSU NEDİR?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla (Hande Erçel) ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın(Burak Deniz) yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

Ülkeyi karıştıran cinayet ile ilgili Kenan'ı çeken tek şey olayın haber değeri değildir. Kendisini sürekli bu vesileyle tanıştığı savcıdan uzak kalamaz halde bulan Kenan, Leyla'ya daha da yakın olmak için çabalar. Aynı şeyleri Leyla da hissetmiştir, ancak Kenan'ın babasının başsavcı Turan olması da dahil pek çok sebep, onu Kenan'dan uzak durmaya zorlar. Ama Leyla da yavaş yavaş herkesin hayran olduğu adama çekilmekten kendini alıkoyamaz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCU KADROSU

Burak Deniz (Kenan Öztürk / Doğan Kaya)

Hande Erçel (Leyla Gediz)

Cem Davran (Turan Öztürk)

Menderes Samancılar (İdris)

Ferit Aktuğ (Murat)

Begüm Akkaya (Yasemin)

Berrin Arısoy (Nevin Öztürk)

Muttalip Müjdeci (Ekrem Gediz)

Gülçin Hatıhan (Şahinde Gediz)

Uğur Uzunel (Tahir Gediz)

Polen Emre (Nuray Gediz)

Aslı Orcan (Nükhet Arslan)

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİ SENARİSTİ KİM? DİZİ UYARLAMA MI?

Yapım : TIMS&B Productions

Yapımcı : Timur Savcı &Burak Sağyaşar

Yönetmen : Neslihan Yeşilyurt

Senaryo : Ethem Özışık

Hikaye : Ethem Özışık, Onur Şener, Lokman Maral, Seçil Çömlekçi

BAMBAŞKA BİRİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bambaşka Biri ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi 2023 'te Fox TV ekranlarında olacak.