Burak Deniz'in, Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel'in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği "Bambaşka Biri" her pazartesi saat 20.00'De FOX ekranlarında olacak. Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 5.bölüm CANLI izleme linki!

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz'i bir araya getiren, yeni dizi "Bambaşka Biri"nin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, FOX TV Bambaşka Biri 5.bölüm CANLI izleme linki var mı? Bambaşka Biri CANLI izle

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yetimhanede yangınını ört bas etmek isteyenler ve ortaya çıkarmak isteyenler arasında şiddetli bir savaşın ortasında kalan Leyla ve Kenan karşılarındaki düşmanın onlardan korkmadığını anlarlar. Artık kazıdıkları geçmiş hayatlarını tehdit etmektedir. Üstelik beklenmedik bir anda gelecek duygusal bir itiraf, işlerini çok daha zorlaştıracaktır.

Turan oğlunu ateş alanından uzak tutmaya çalışırken Nevin Kenan'ın ruhsal bozukluğu hakkında korkutucu bilgiler edinir. Kendine ait olanı geri almaya çalışan Doğan, bu yolda ne kadar ileri gidecektir?

Doğan'ın fevriliğiyle baş edemeyen İdris, katı yöntemlere başvurmak zorunda kalır. Fakat Ekrem artık Doğan'ın açık hedefidir.

İrfan son anda susturulsa da bazı acımasızlıklar karşısında sessiz kalamayanlar olacaktır. Leyla, tekerine çomak sokanın kendi babası olduğundan habersiz, cinayetlerin altında yatan gerçeği çıkarmak için 7 Eylül 1995 tarihinin peşine düşer. Bu yolda Kenan'la birlikte yürümek zorunda kalan Leyla, Kenan'ın daha önce görmediği bir yüzüyle karşılaşır.

Ekrem, Doğan'ın radarına yakalandığından habersizdir. Üzerindeki baskı arttıkça bulaştığı işler de bir o kadar derinleşecektir. Ekrem eşinden biraz empati beklediği anda acımasızlıkla karşılaşırken, Turan kendi karısının endişesiyle boğuşmaktan yorulur. Üstelik artık Turan'ın, oğlunun hapse düşmesinden daha büyük endişeleri vardır. Kenan'ı sadece emniyetten değil, çok daha tehlikeli taraflardan da korumak zorunda kalacaktır.

Çocuklarını gerçeklerden korumak için uğraşan Ekrem, kendisini bekleyen tehlikeyi fark etmediğinde sonuçları ağır olur. Kenan ise bastırdığı bazı acıları ilk defa hissedecektir. Bu anlarda yanı başında duran Leyla olur. Gerçeklerin ne kadar üstü örtülü olduğunu anladıklarında, Kenan aradıkları cevaplara ulaşmak için alışılmadık bir yola başvuracaktır.

BAMBAŞKA BİRİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bambaşka Biri dizisini FOX TV platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI

Bambaşka Biri'nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.



HANDE ERÇEL BAMBAŞKA BİRİ'NDE GÖZÜ KARA CUMHURİYET SAVCISI'NI CANLANDIRIYOR

Hande Erçel dizide gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı olan Leyla Gediz karakterine hayat veriyor. Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul'a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan'la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken diğer yandan en yakınındaki insanlarla sınanacaktır.

BURAK DENİZ BAMBAŞKA BİRİ'NDE BAŞARILI BİR HABER SUNUCUSU OLARAK KARŞIMIZDA

Burak Deniz, dizide Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk'ü canlandırıyor. Kenan, İstanbul'da işlenen bir cinayetin soruşturmasında, Savcı Leyla'yla kendini bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan'ı çok etkilemiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.