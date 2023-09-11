Burak Deniz'in, Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk karakterine, Hande Erçel'in ise dişli, gözü pek savcı Leyla karakterine hayat verdiği "Bambaşka Biri" her pazartesi saat 20.00'De FOX ekranlarında olacak. Bambaşka Biri CANLI izle! FOX TV Bambaşka Biri 1.bölüm CANLI izleme linki!

Başarılı oyuncular Hande Erçel ve Burak Deniz'i bir araya getiren, yeni dizi "Bambaşka Biri"nin izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, FOX TV Bambaşka Biri 1.bölüm CANLI izleme linki var mı? Bambaşka Biri CANLI izle

BAMBAŞKA BİRİ 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İstanbul'a yeni dönen savcı Leyla Gediz, daha ilk günden aldığı davanın ve aynı gün tanıştığı adamın hayatını değiştireceğinden habersizdir. Leyla, bütün Türkiye'yi sarsan bir cinayet vakasının başına geçer. Geçmişte suç işlemiş olan abisini bile gözden çıkaran Leyla, davada hayatta en çok güvendiği insanların isimlerinin geçmesi ile beklemediği bir darbe alacak ve kime güvenip kime güvenemeyeceğini sorgulamak zorunda kalacaktır.

Türkiye'nin en sevilen haber sunucusu Kenan Öztürk ise Leyla'nın bağlı olduğu başsavcı Turan'ın oğludur ve aynı davayla yakından ilgilenmektedir. Kaderleri sürekli kesişen Kenan ve Leyla, aralarındaki çekime karşı koyup soruşturma yolunda beraber yürümek zorunda kalacaklardır. Ne var ki katilin ne kadar yakında olduğundan habersizlerdir.

Cinayetin ardındaki nedenler ortaya çıktığında katil halkın gözünde bir suçlu mu yoksa bir kahraman mı olacaktır? Bu savaştan Leyla ve Kenan'ın aşkı mı yoksa aralarındaki düşman mı güçlü çıkacaktır?

Bambaşka Biri ilk bölümüyle 11 Eylül Pazartesi saat 20.00'de.

BAMBAŞKA BİRİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Bambaşka Biri dizisini FOX TV platformlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI

Bambaşka Biri'nin kadrosunda; Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer alıyor.



HANDE ERÇEL BAMBAŞKA BİRİ'NDE GÖZÜ KARA CUMHURİYET SAVCISI'NI CANLANDIRIYOR

Hande Erçel dizide gözü kara bir Cumhuriyet Savcısı olan Leyla Gediz karakterine hayat veriyor. Leyla Gediz, üç yıl sonra görev için İstanbul'a döndüğünde kendisini esrarengiz ve zorlu bir cinayet davası karşılar. Soruşturma esnasında yolu ünlü ve başarılı haber spikeri Kenan'la kesişir ve hayatı geri dönülmez bir şekilde değişir. Leyla bir yandan ucu çok başka yerlere uzanan cinayet davasıyla uğraşırken diğer yandan en yakınındaki insanlarla sınanacaktır.

BURAK DENİZ BAMBAŞKA BİRİ'NDE BAŞARILI BİR HABER SUNUCUSU OLARAK KARŞIMIZDA

Burak Deniz, dizide Türkiye'nin en ünlü haber spikerlerinden Kenan Öztürk'ü canlandırıyor. Kenan, İstanbul'da işlenen bir cinayetin soruşturmasında, Savcı Leyla'yla kendini bir maceranın içinde bulur. İlk görüşte hoşlandığı bu güzel kadın Kenan'ı çok etkilemiştir. Ne var ki gizemli olayların ekseninde sürekli bir araya gelen ikiliyi zor bir sınav beklemektedir.