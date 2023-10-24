FOX Tv'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve son bölümde neler oldu merak konusu oldu. Bambaşka Biri 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Bambaşka Biri yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Peki, Bambaşka Biri 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanı izle!

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Bambaşka Biri FOX Tv'de yayınlanan her Pazartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanında neler oldu herkes merak ediyor. Başarılı dizi Bambaşka Biri 8. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirci, Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Bambaşka Biri 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanı izle! Bambaşka Biri yeni bölüm fragman linki! Bambaşka Biri 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

BAMBAŞKA BİRİ 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX Tv'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve son bölümde neler oldu merak konusu oldu. Bambaşka Biri 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Bambaşka Biri yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Bambaşka Biri 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

BAMBAŞKA BİRİ 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAMBAŞKA BİRİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Adliyede yaşanan bir felaketin üzerine Leyla tekrardan gerçeklere bir adım uzaklaşır. Fakat olayın ardından bulunan bir ipucu soruşturmanın yeni hedefini belirler.

Gerçekleri yanlış kişiye açıklayan Nevin, Doğan'ı da oğlu olarak kabul etmeye başlamaktan başka çaresi olmadığını düşünmeye başlar. Eşinin aksine Doğan'ı kabullenemeyen Turan ise İdris'le çarpıcı bir yüzleşme yaşar.

Korkarak yaşamaktan yorulan Ekrem ipleri kendi eline almaya karar verir. Şimdiye kadar hedeflerini avlayan taraf olan Doğan bu sefer avın kendisi olacaktır. Şahinde ve Ekrem'in gerçekleri saklamak uğruna söyledikleri yalanlar ise Tahir'i karanlık bir yola sürükler.

Nuray'ın kıskançlığıyla sebep olduğu kargaşa Tahir'in Yasemin'le ilgili umutlarını açığa çıkarır. Yasemin'in en zor anında desteğine koşan kişiyse Murat olur.

Leyla, Kenan'dan uzak durabilmek için büyük değişikliklere hazırlanırken Kenan ona yakın kalabilmek için hayatının en önemli parçasını feda eder.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİ KONUSU NE?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI

Burak Deniz (Kenan Öztürk), Hande Erçel (Leyla Gediz), Cem Davran (Turan Öztürk), Menderes Samancılar (İdris), Ferit Aktuğ (Murat), Begüm Akkaya (Yasemin), Berrin Arısoy (Nevin Öztürk), Muttalip Müjdeci (Ekrem Gediz), Gülçin Hatıhan (Şahinde Gediz), Aslı Orcan (Nükhet Arslan), Uğur Uzunel (Tahir Gediz), Polen Emre (Nuray Gediz)

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!