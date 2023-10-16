FOX Tv'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve son bölümde neler oldu merak konusu oldu. Bambaşka Biri 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Bambaşka Biri yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Peki, Bambaşka Biri 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanı izle!

Bambaşka Biri 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanı izle! Bambaşka Biri yeni bölüm fragman linki!

Bambaşka Biri FOX Tv'de yayınlanan her Pazartesi saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanında neler oldu herkes merak ediyor. Başarılı dizi Bambaşka Biri 6. bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirci, Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanını araştırıyor. Bambaşka Biri 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bambaşka Biri yeni bölüm fragmanı izle! Bambaşka Biri yeni bölüm fragman linki! Bambaşka Biri 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

BAMBAŞKA BİRİ 6. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

FOX Tv'de yayınlanan Bambaşka Biri dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve son bölümde neler oldu merak konusu oldu. Bambaşka Biri 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Bambaşka Biri yeni bölümde neler olacak merak ediliyor. Bambaşka Biri 6. bölüm fragmanı yayınlandı.

BAMBAŞKA BİRİ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

BAMBAŞKA BİRİ DİZİ KONUSU NE?

Yetimhanede yangını ört bas etmek isteyenler ve ortaya çıkarmak isteyenler arasında şiddetli bir savaşın ortasında kalan Leyla ve Kenan karşılarındaki düşmanın onlardan korkmadığını anlarlar. Artık kazıdıkları geçmiş hayatlarını tehdit etmektedir. Üstelik beklenmedik bir anda gelecek duygusal bir itiraf, işlerini çok daha zorlaştıracaktır.

İdeallerini halka duyurmak isteyen Doğan basına gönderdiği mesajlarla Kenan'ı tehdit etmeye başlar. Hamdi Atılbay'ın son kurban olmadığı kesindir. Fakat savcı Leyla'nın varlığı İdris ve Doğan'ın yoluna beklemedikleri engeller çıkarır. Doğan'ın işlediği yeni cinayet, çocukken geçirdiği travmayla ilgili ipuçları verir. Bölünmüş kişiliğinden habersiz yaşayan Kenan hafızasındaki gediklere mazeretler uydurmaya başlar.

Leyla'nın güvenebileceği insanlar sayıca azaldıkça, kurbanların sayısı çoğalır. Oğlunu kurtarmak isteyen Turan ise katili koruyan bir başsavcıya dönüşmekle sınanır. Kenan, Doğan'ın taleplerine uyup bir katilin sesi olmayı kabul edecek mi? Kenan'ın içinde yaşayan düşman Leyla için bir tehdit oluşturacak mı?

Ormanda vahşice işlenen Hamdi Atılbay cinayeti, karışık geçmişini arkada bırakarak artık yeni düzenini kurmak isteyen genç savcı Leyla ile düzenli ve şöhret dolu bir hayata sahip olan hırslı gazeteci Kenan'ın yollarını kesiştirir. Ne var ki bu cinayet, sadece onların aşklarının değil aynı zamanda hayatlarıyla ilgili bildikleri doğruların yıkılacağının da habercisidir.

Birbirinden hırslı bu iki karakter, çıkar çatışmaları arasında birbirlerini umutsuzca isteyecekleri bir girdaba düştüklerinden habersizdir. Kenan, güzel ve kararlı savcıdan ilk görüşte etkilenir. Ancak Leyla, habercilik hırsı içerisinde bildiklerini kendisine saklayan Kenan'a şüpheci yaklaşır. Onda adını koyamadığı bir tekinsizlik hisseden Leyla, Kenan'ın gözlerinin arkasındaki yabancıyla tanıştığında birçok şey anlam kazanacaktır.

BAMBAŞKA BİRİ OYUNCULARI

Burak Deniz (Kenan Öztürk), Hande Erçel (Leyla Gediz), Cem Davran (Turan Öztürk), Menderes Samancılar (İdris), Ferit Aktuğ (Murat), Begüm Akkaya (Yasemin), Berrin Arısoy (Nevin Öztürk), Muttalip Müjdeci (Ekrem Gediz), Gülçin Hatıhan (Şahinde Gediz), Aslı Orcan (Nükhet Arslan), Uğur Uzunel (Tahir Gediz), Polen Emre (Nuray Gediz)

BAMBAŞKA BİRİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!