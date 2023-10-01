Balotelli yıldızlaştı! Adana Demirspor, Alanyaspor'a sahayı dar etti
Süper Lig'in 7. haftasında Adana Demirspor, evinde Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mario Balotelli'nin iki gol attığı maçta Adana Demirspor'un diğer golleri Younes Belhanda ve Tayfun Aydoğan'dan geldi.
Son olarak Beşiktaş'ı 4-2 yenen Adana Demirspor evinde Alanyaspor'u da 4-0 mağlup etti. Adana Demirspor'da yeni transfer Mario Balotelli 2 golle yıldızlaştı.
Tempolu mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazanırken goller, 30 ve 47. dakikada Mario Balotelli'den, 71. dakikada, Younes Belhanda'dan ve 87. dakikada Tayfun Aydoğan'dan geldi.
Adana Demirspor'un milli oyuncusu Yusuf Sarı, Alanyaspor maçında yaptığı asistlerle maça damgasını vurdu. 24 yaşındaki oyuncu takımının attığı 3 golde de asisti yapan isim olarak öne çıktı.
Alanyaspor önünde 4 gol bulan Adana Demirspor, ligde toplamda 18 gole ulaştı. Adana Demirspor, 18 golü bulunan Fenerbahçe ile birlikte ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor.