Balotelli Puskas ödülü oy nasıl verilir? Balotelli Puskas golü VİDEO izle! Balotelli hangi golü Puskas'a aday oldu?

FIFA, Puskas Yılın Golü ödülü adaylarını açıkladı. Balolettilli'nin attığı gol de adaylar arasında yer alırken Balotelli Puskas golü VİDEO izleme linki, Balotelli hangi golü Puskas'a aday oldu ve Balotelli Puskas ödülü oy nasıl verilir gibi konular araştırıldı.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Mario Balotelli'nin Göztepe'ye attığı gol de adaylar arasında yer aldı. Balotelli Puskas golü VİDEO izle! Peki, Balotelli hangi golü Puskas'a aday oldu? Balotelli Puskas ödülü oy nasıl verilir?

BALOTELLİ PUSKAS ÖDÜLÜ OY NASIL VERİLİR?

Yıldız golcü, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Göztepe ile mücadele ederken rabona vuruşu ile ağları havalandırmıştı. İtalyan yıldızın şık golü FIFA Puskas Ödülü adayları arasında yer aldı.

FIFA Puskas Ödülleri, 20 Ekim 2009 tarihinde FIFA Başkanı Sepp Blatter'in önerisiyle yürürlüğe konulan ve o yılın en estetik, en güzel, en şık golünü atan futbolcuya verilen ödül

Balotelli, Puskas ödülünü kazanmak için Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisci Gonzalez Metilli, Marcin Oleksi, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo ve Dimitri Payet ile yarışıyor. BALOTELLİ HANGİ GOLÜ PUSKAS'A ADAY OLDU?

Söz konusu karşılaşmada Adana Demirspor, Göztepe'ye büyük bir fark atmıştı. Maç Adana Demirspor'un 7-0'lık üstünlüğüyle sona ermişti.