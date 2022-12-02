Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan Mario Balotelli, sezon başında takımdan ayrılmak için yönetime büyük baskı yapmış ve Sion'a transfer olmuştu. Şimdilerde ise Balotelli ile Beşiktaş adı çok sık yan yana anılıyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Balotelli Beşiktaş'a mı geliyor? Balotelli hangi takımda? Balotelli hangi takıma gidecek? sorularını aratıyor.

Balotelli hangi takıma gidecek? sorusu aratılanlar arasında yer alıyor. Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. Peki, Balotelli Beşiktaş'a mı geliyor? Balotelli hangi takımda? Balotelli hangi takıma gidecek? İşte detaylar...

BALOTELLİ BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Sezon başında Adana Demirspor'dan Sion'a transfer olan Mario Balotelli, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. İtalyan golcünün, Beşiktaş'a önerildiği ve Şenol Güneş'in onay vermesi halinde transferin gerçekleşeceği belirtildi. Balotelli, Adana Demirspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a attığı gol sonrası yaptığı hareketle siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekmişti. Menajeri tarafından Adana Demirspor'a önerilen ancak bu talebi kabul görmeyen Mario Balotelli şimdi de Beşiktaş'a önerildi. Fanatik'te yer alan habere göre, Beşiktaş, Balotelli'nin menajerine henüz bir cevap vermedi. Şenol Güneş'ten haber bekleyen siyah-beyazlı yönetim, deneyimli hocanın onay vermesi halinde İtalyan golcü ile masaya oturacak.

Balotelli'nin Beşiktaş'a olası bir transferini ise siyah-beyazlı taraftarların hoş karşılaması beklenmiyor. İtalyan golcü Adana Demirspor forması giydiği günlerde, Beşiktaş'a attığı gol sonrası o dönem siyah-beyazlıların teknik direktörü olan Sergen Yalçın'a dönerek elleriyle kafasını göstermiş ve deneyimli hocanın kendisi için söylediği "Beyni yok" sözüne cevap vermişti.