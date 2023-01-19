Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Mario Balotelli, sezon başında İsviçre Ligi ekibi Sion'un yolunu tutmuştu. İtalyan golcü ile ilgili gündeme gelen Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası ise bomba etkisi yarattı. Peki Balotelli Beşiktaş'a mı geliyor? Balotelli Beşiktaş transferi doğru mu, BJK Balotelli'yi mi transfer ediyor?

Balotelli, Türkiye'ye dönüyor! Hem de bu kez Süper Lig devinin formasını giyecek

Balotelli Beşiktaş'a mı geliyor? Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Mario Balotelli, sezon başında İsviçre Ligi ekibi Sion'un yolunu tutmuştu. İtalyan golcü ile ilgili gündeme gelen Beşiktaş'a transfer olacağı iddiası ise bomba etkisi yarattı. Peki Balotelli Beşiktaş'a mı geliyor? Balotelli Beşiktaş transferi doğru mu, BJK Balotelli'yi mi transfer ediyor? İşte detaylar...

BALOTELLİ BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Adana Demirspor'dan sezon başında Sion'a transfer olan Mario Balotelli, yeniden Türkiye'ye dönmek istiyor. Beşiktaş'a önerilen İtalyan golcü, Aboubakar transferinde sorun yaşanması durumunda siyah-beyazlıların formasını giyebilir.

ADANA DEMİRSPOR VETO ETTİ

Sion macerasını sonlandırarak yeniden Süper Lig'e dönmek isteyen Mario Balotelli'yi Adana Demirspor veto etti. Bunun üzerine İtalyan golcü menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

BALOTELLI, BEŞİKTAŞ İÇİN BİR SEÇENEK

Siyah-beyazlıların Aboubakar transferinden sonuç alamaması durumunda Mario Balotelli'ye yöneleceği iddia ediliyor. Bu sezon toplam 11 maça çıkan Balotelli, 5 gol-1 asistlik performans gösterdi.