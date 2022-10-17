FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. 2022 Ballon dor ödülü bugün verilecek. Ballon d'Or adayları kimlerdir merak ediliyor. Ödül törenini canlı izlemek isteyen futbol severler, Ballon Dor canlı izle! 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni canlı izle! Ballon d'Or ödül törevi hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ballon Dor canlı izle! 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni canlı izle! Ballon d'Or ödül törevi hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi?

BALLON DOR 2022 ADAYLARI KİMLERDİR?

FIFA'nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.

Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon d'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:

Thibaut Courtois-Real Madrid

Rafael Leao - AC Milan

Christopher Nkunku - RB Leipzig

Mohamed Salah - Liverpool

Joshua Kimmich - Bayern Munich

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Junior - Real Madrid

Luis Diaz - Liverpool

Robert Lewandowski - Barcelona

Riyad Mahrez - Manchester City

Casemiro - Real Madrid

Son Heung-min - Tottenham

Fabinho - Liverpool

Karim Benzema - Real Madrid

Mike Maignan - AC Milan

Harry Kane - Tottenham

Darwin Nunez - Liverpool

Phil Foden - Manchester City

Sadio Mane - Bayern Munich

Sebastien Haller - Borussia Dortmund

Luka Modric - Real Madrid

Antonio Rudiger - Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Manchester United

Kevin De Bruyne - Manchester City

Dusan Vlahovic - Juventus

Virgil van Dijk - Liverpool

Joao Cancelo - Manchester City

Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain

Erling Haaland - Manchester City

BALLON DOR 2022 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Ballon d'Or 2022 ödül törevi 17 Ekim 2022 Pazartesi yani bu akşam saat 21:30 'da başlayacak. Tören Fransa'da bulunan Theatre du Chatelet tiyatrosunda yapılacaktır.

BALLON DOR 2022 ÖDÜL TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ballon d'Orödül töreni bu akşam saat 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

BALLON DOR 2022 ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Ödül törenini Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube kanalları üzerinden izleyebilirsiniz.

BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE!