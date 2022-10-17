Ballon Dor canlı izle! 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni canlı izle! Ballon d'Or ödül törevi hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi?
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FIFA Ballon d'Or, bir önceki senenin en iyi futbolcusuna verilen ve yıllık olarak düzenlenen bir futbol ödülüdür. 2022 Ballon dor ödülü bugün verilecek. Ballon d'Or adayları kimlerdir merak ediliyor. Ödül törenini canlı izlemek isteyen futbol severler, Ballon Dor canlı izle! 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni canlı izle! Ballon d'Or ödül törevi hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Futbol dünyasının merakla beklediği Ballon d'or Ödül Töreni, bu akşam futbol otoritelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Ballon Dor canlı izle! 17 Ekim 2022 Ballon d'Or ödül töreni canlı izle! Ballon d'Or ödül törevi hangi kanalda yayınlanıyor, şifresiz mi?
FIFA'nın düzenlediği Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülü olarak bilinen organizasyonda bir önceki senenin en iyi futbolcusu seçiliyor. Avrupa'nın en iyi futbolcusu, dünyanın her yerinden antrenörler ve uluslararası takım kaptanlarının yanı sıra gazetecilerin kullandığı oylarla belirleniyor.
Dünyanın çeşitli liglerinden başarılı futbolcuların yer aldığı Ballon d'Or için açıklanan adaylar ve takımları şu şekilde:
- Thibaut Courtois-Real Madrid
- Rafael Leao - AC Milan
- Christopher Nkunku - RB Leipzig
- Mohamed Salah - Liverpool
- Joshua Kimmich - Bayern Munich
- Trent Alexander-Arnold - Liverpool
- Bernardo Silva - Manchester City
- Vinicius Junior - Real Madrid
- Luis Diaz - Liverpool
- Robert Lewandowski - Barcelona
- Riyad Mahrez - Manchester City
- Casemiro - Real Madrid
- Son Heung-min - Tottenham
- Fabinho - Liverpool
- Karim Benzema - Real Madrid
- Mike Maignan - AC Milan
- Harry Kane - Tottenham
- Darwin Nunez - Liverpool
- Phil Foden - Manchester City
- Sadio Mane - Bayern Munich
- Sebastien Haller - Borussia Dortmund
- Luka Modric - Real Madrid
- Antonio Rudiger - Real Madrid
- Cristiano Ronaldo - Manchester United
- Kevin De Bruyne - Manchester City
- Dusan Vlahovic - Juventus
- Virgil van Dijk - Liverpool
- Joao Cancelo - Manchester City
- Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain
- Erling Haaland - Manchester City
Ballon d'Or 2022 ödül törevi 17 Ekim 2022 Pazartesi yani bu akşam saat 21:30 'da başlayacak. Tören Fransa'da bulunan Theatre du Chatelet tiyatrosunda yapılacaktır.
Ballon d'Orödül töreni bu akşam saat 21.30'dan itibaren Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
Ödül törenini Tivibu Spor 2 ve Tivibu Spor Youtube kanalları üzerinden izleyebilirsiniz.
BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ CANLI İZLE!