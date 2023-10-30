Ballon d'Or 2023 ödül töreni için geri sayım başladı. Aday listesinde Messi, Haaland, Bellingham, Kylian Mbappe gibi yıldız futbolcuların yer aldığı Ballon d'Or ödülleri bu yıl sahibini bulacak. Törende yılın en iyi futbolcusu belli olacak. Ayrıca yılın en iyi kalecisi ve 21 yaş altındaki futbolcuya da ödül verilecek. Peki, 2023 Ballon d'Or ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda?

Ballon d'Or ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda? 2023 Ballon d'Or canlı yayın nasıl izlenir?

2023 Ballon d'Or ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda? Cristiano Ronaldo'nun aday gösterilmediği ancak Lionel Messi'nin aday olduğu Ballon d'Or 2023 törenine geri sayım başladı. Törende "Altın Top" sahibi olacak yılın en iyi futbolcusu belli olacak. Peki, Ballon d'Or ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda? Ballon d'Or canlı yayın nasıl izlenir?

2023 BALLON D'OR ÖDÜL TÖRENİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ballon d'Or ödül töreni, 30 Ekim Pazartesi günü Türkiye saati ile 22.45'te gerçekleştirilecek. Tören Tivibu Spor 1 ve Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınla ekranlara gelecek.

BALLON D'OR ADAYLARI 2023

2023 Ballon d'Or ödülünün adayları şu şekilde:

Karim Benzema (Fransa, Real Madrid / Al-Ittihad)

Lionel Messi (Arjantin, Paris-SG / Inter Miami)

İlkay Gündoğan (Almanya, Manchester City / FC Barcelona)

Andre Onana (Kamerun, Inter Milan / Manchester United)

Bernardo Silva (Portekiz, Manchester City)

Bukayo Saka (İngiltere, Arsenal)

Emiliano Martinez (Arjantin, Aston Villa)

Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

Jamal Musiala (Almanya, Bayern Münih)

Kim Min-jae (Güney Kore, Napoli / Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Fransa, Paris-SG)

Lautaro Martinez (Arjantin, Inter Milan)

Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid)

Martin degaard (Norveç, Arsenal)

Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)

Randal Kolo Muani (Fransa, Eintracht Frankfurt - Paris-SG)

Robert Lewandowski (Polonya, FC Barcelona)

Rodri (İspanya, Manchester City)

Victor Osimhen (Nijerya, Napoli)

Vinicius J.r (Brezilya, Real Madrid)

Yassine Bounou (Fas, Sevilla FC / Al-Hilal)

Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli)

Harry Kane (İngiltere, Tottenham/Bayern Münih)

Josko Gvardiol (Hırvatistan, RB Leipzig / Manchester City)

Antoine Griezmann (Fransa, Atlético de Madrid)

Ruben Dias (Portekiz, Manchester City)

Kevin De Bruyne (Belçika, Manchester City)

Jude Bellingham (İngiltere, Borussia Dortmund / Real Madrid)

Nicolo Barella (İtalya, Inter Milan)

Julian Alvarez (Arjantin, Manchester City)

BALLON D'OR YASHIN ÖDÜLÜ ADAYLARI 2023

Kaleciler için verilen Yashin ödülü adaylarında Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic de bulunuyor. İşte, 2023 Yashin ödülü adayları:

Brice Samba (Lens)

Dominik Livakovic (Fenerbahçe)

Aaron Ramsdale (Arsenal)

Andre Onana (Manchester United)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Ederson (Manchester City)

Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona)

Mike Maignan (AC Milan)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Yassine Bounou (Al Hilal)

BALLON D'OR KOPA ÖDÜLÜ ADAYLARI 2023

21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen futbol ödülü olan Kopa ödülü için 10 futbolcu yarışacak:

Jude Bellingham (Real Madrid)

Gavi (Barcelona)

Jamal Musiala (Bayern Münih)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Pedri (Barcelona)

Xavi Simons (RB Leipzig)

Alejandro Balde (Barcelona)

Antonio Silva (Benfica)

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Elye Wahi (Lens)

BALLON D'OR ÖDÜLLERİ HAKKINDA

FIFA Ballon d'Or diğer adıyla Altın Top ödül töreni her yıl, bir önceki sezonda yerel ligler ve kıta kupalarında en başarılı performansı gösterdiği birçok spor yazarının oylaması ile kabul edilen oyuncuya verilen ödüldür.

Ödül fikri, ilk kez 1956 yılında Fransız futbol dergisi France Football başyazarı Gabriel Hanot'un iş arkadaşlarından yılın en iyi futbolcusunu oylamalarını istemesiyle ortaya çıkmıştır. 1956 yılında ödülü ilk kazanan kişi Blackpool futbolcusu Stanley Matthews olmuştu.

Ödülü en çok kazanan oyuncu 7 kez ile Lionel Messi'dir. Messi ayrıca, 2009-2013 yılları arasında aldığı ödüllerle, ödülü 4 kez üst üste kazanan tek oyuncudur.

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