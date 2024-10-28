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Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi?

Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi?
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Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi oyuncusuna takdim edilen Ballon d'Or ödülünün verileceği verilmesine saatler kala herkesi şaşırtan sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi?

Her yıl France Football Dergisi tarafından dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünün Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a değil, Manchester City'de forma giyen Rodri'ye verileceği öne sürüldü. Madrid ekibi ise yaşanan gelişmenin ardından bu akşam 22.45'te düzenlenecek törene saatler kala hiçbir ferdini Paris'e göndermeme kararı aldı. Ballon d'Or neden Vinicius Junior'a verilmedi?

BALLON D'OR NEDENVİNİCİUS JUNİOR'A VERİLMEDİ?

İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; Ballon d'Or ödülü Vinicius Junior'a değil, Manchester City'nin yıldızı Rodri'ye verilecek. Öte yandan RMC Sport'un haberine göre; ödül için en büyük favori olan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Vinicius Junior'un çevresi, yıldız oyuncunun ödülü alamayacağına inanmaya başladı.

Haberde, daha önce ödülün sahibi olacağı konuşulan Vinicius Junior'un sıralamada ikinci sırayı alacağı, Real Madrid'in bir diğer yıldızı Jude Bellingham'ın ise üçüncü sırada olacağı belirtildi.

REAL MADRID PROTESTO KARARI

Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Real Madrid heyeti, Vinicius Junior ödülü alamayacağı için hiçbir ferdinin Paris'e gitmemesi kararı aldı. Başkan Florentino Perez, teknik direktör Carlo Ancelotti ve ödül adayları Vinicius Junior, Jude Bellingham gibi isimler ödül törenine katılmayacak.

ADAYLAR ARASINDA HAKAN DA VAR

2024Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen futbolcular şu şekilde;

• Jude Bellingham (Real Madrid)

• Ruben Dias (Manchester City)

• Phil Foden (Manchester City)

• Federico Valverde (Real Madrid)

• Emiliano Martinez (Aston Villa)

• Artem Dovbyk (Girona/Roma)

• Erling Haaland (Manchester City)

• Nico Williams (Athletic Bilbao)

• Toni Kroos (Real Madrid)

• Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

• Vinicius Junior (Real Madrid)

• Mats Hummels (Borussia Dortmund/Roma)

• Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

• Martin Odegaard (Arsenal)

• Dani Olmo (RB Leipzig/Barcelona)

• Rodri (Manchester City)

• Harry Kane (Bayern Münih)

• Declan Rice (Arsenal)

• Vitinha (PSG)

• Cole Palmer (Chelsea)

• Dani Carvajal (Real Madrid)

• Lamine Yamal (Barcelona)

• Bukayo Saka (Arsenal)

• Hakan Çalhanoğlu (Inter)

• William Saliba (Arsenal)

• Kylian Mbappe (PSG/Real Madrid)

• Lautaro Martinez (Inter)

• Ademola Lookman (Atalanta)

• Antonio Rüdiger (Real Madrid)

• Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN?

2024 Ballon d'Or ödül töreni bu yıl 28 Ekim Pazartesi günü (bugün) saat 22.45'de Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. Törende en İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp kategorilerinde ödüller dağıtılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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